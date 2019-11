هنا الزاهد تكشف سرْ "تاتو كتفها".. تعرّفي على معناه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد سر "التاتو" الذي ترسمه على كتفها وتظهر به في العديد من المناسبات وعلى هامش حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي لفتت الأنظار بظهورها على كتفاها خاصًة أن الفستان الذي كانت ترتديه كشفه بشكل واضح.

وأجرت هنا الزاهد لقاءَ مع المصري أحمد رأفت الشهير في مصر بـ"مذيع الشارع" قالت فيه إن "التاتو" عبارة عن جملة مكتوبة باللغة الإنجليزية وهي The best is yet to come وتعني بالعربية: "اللي جاي أحلى".

وكانت هنا الزاهد من بين أبرز الفنانات اللائي حضرن فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 بدون زوجها الفنان أحمد فهمي.

وتألقت الفنانة المصرية على السجادة الحمراء والتي بدت في صحة جيدة وقد تخطت أحزانها التي رافقتها مؤخرًا بوفاة طليق والدتها ومربيها الفنان طلعت زكريا.

وكشفت في تصريح خاص لـ"فوشيا" عن ظهورها بدون زوجها فقالت إن أحمد فهمي لم يستطع الحضور؛ لأنه ملتزم بمواعيد تصوير لم يستطع تأجيلها، واعدًا الجمهور بأن يكون من أول الحاضرين لحفل الختام المقرر له في الـ29 من نوفمبر الجاري.

وأطلت هنا الزاهد بفستان قطيفة أسود مكشوف الساق، واعتمدت شعرًا أشقر ومكياجًا بسيطًا ما جعلها محط أنظار الكاميرات.

وكان قد حضر حفل افتتاح المهرجان عدد من الفنانين منهم يسرا، ليلي علوي، إلهام شاهين، بشرى، ساندي، المخرجة إيناس الدغيدي، نسرين أمين، جيهان خليل، رانيا يوسف، الفنان سيد رجب، انتشال التميمي، أحمد داوود وزوجته، الإعلامي خيري رمضان، هنا شيحة، دينا، بوسي شلبي، الإعلامية إنجي علي، لبلبة، ونادية الجندي.

وشهد الحفل تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطاني من أصل أمريكي تيري جليام، والمخرج المصري الكبير شريف عرفة، كما تسلّمت الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، كما اختيرت السينما المكسيكية كضيف شرف المهرجان لهذا العام.

يُذكر أن الدورة الـ41 تشهد عرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة، بينها قرابة 35 فيلمًا تُعرض عالميًا للمرة الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلمًا في عرضهم الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسيقام حفل الختام يوم 29 نوفمبر الجاري.