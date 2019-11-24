راغب علامة يسخر من شعار أحلام "مقهورين".. وردّها يضعها بمأزق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت المتسابقة نهى رحيم من فريق راغب علامة في برنامج المواهب الشهير "ذا فويس" أن تحدث مناوشات طريفة بين راغب وبين الفنانة أحلام، فبعد أدائها المتميز على المسرح في الحلقة الثانية من العروض المباشرة أبدى ياسر السقّاف مقدم البرنامج إعجابه بأدائها فقالت أحلام: "بحس إن قلبي بيطلع من صدري".

وردّ راغب علامة موجهًا حديثه لـ"السقاف": "بشرفك ما معي حق أعمل عشانها بلوك لأحلام"، مواصلًا حديثه بالسخرية من شعار "مقهورين" الذي ترفعه أحلام منذ انطلاقة البرنامج فقال: "ولهلا بعدها مقهورة.. مقهورين".

ولم تفوت أحلام الفرصة للفت الأنظار لإطلالتها التي كانت بلمسة عصرية شبابية لتشير إلى أنها تتبع صيحات الموضة فتخلت عن كرسيها صاعدة مسرح "ذا فويس" بطريقة لافتة استعرضت فيها أزياءها وقوامها؛ إذ ردّت على راغب بالوقوف بجانب متسابقي فريقها ومذيعة البرنامج ناردين فرج وقالت: "أنا عم بمشي هيك عشان راغب بس".

ووجهت أحلام اللوم لراغب علامة قائلةً: "طبعًا عم بتقولي حلوة ورا الكواليس بس"، فردّ عليها راغب قائلًا: "قمر".

وأثار هذا المقطع الذي بثّته إدارة البرنامج عبر قناتها على "اليوتيوب" غضب العديد من المتابعين؛ إذ وضعوا أحلام في قفص الاتهام بأنها تتعمد استعراض أزيائها على مسرح "ذا فويس" في حين سخر العديد من الجمهور من الإصرار على هذا الفعل الذي تقوم به أحلام خاصةً أنها قامت بالأمر ذاته في الحلقة السابقة.

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على صعيد آخر، لا زالت أحلام تحصد نجاح أغنيتها الجديدة التي أطلقتها أمس عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، وتحمل عنوان "أنا ما استغني"، وسط ترحابٍ كبيرٍ من المتابعين الذين تفاعلوا مع الأغنية.

وشاركت أحلام متابعيها عبر حسابها في موقع "تويتر" الأغنية وعلقت قائلةً: "جديد فنانة العرب أحلام (أنا ما استغني) 2019 أتمنى تحوز على رضاكم ومحبتكم كلمات منصور البلوي ألحان الموسيقار ناصر الصالح توزيع الرائع خالد عز والمكس جاسم محمد، أنا ما استغني".

وكانت الفنانة نوال الكويتية أول المهنئين لأحلام؛ إذ شاركت الأغنية عبر حسابها على موقع "تويتر"، وعلقت قائلةً: "الله الله ألف مبروك أختي أغنية راائعة وأدائك فيها مميز ورائع موفقه حبيبتي ونبي دايمًا نسمع منك هذي الألوان وايد حبيت الأغنية وحبيت غنائك فيها مبروك ياأم فاهد الحلوة".

وردّت أحلام على تهنئة نوال الكويتية، فقالت: "شهادة كبيرة من فنانة كبيرة يااااعمري الغالية أم حنين وإنتي أول واحدة سمعتها وأخذت رأيها في العمل لأن رأيك يهمني أحببببج أختي أنا ما استغني".

وأشاد المتابعون بأغنية أحلام، كثيرًا، مؤكدين أن الملحن ناصر الصالح هو كلمة السر في هذه الأغنية المتميزة، مضيفين أن أحلام ملكة ونجمة كبيرة في الوطن العربي وأنها أبدعت كثيرًا في أدائها للأغنية.