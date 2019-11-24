قمر خلف مع ابنتها.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للنجمة السورية قمر خلف إلى جانب ابنتها جودي من طليقها الفنان السوري مهند قطيش.

وأثارت الصورة ردود فعل واسعة ومختلفة، فالبعض رأى أن جودي ورثت ملامح وجمال والدتها، فيما رأى آخرون أن الأم أجمل من الابنة وبدت أصغر في الصورة، أما غالبية التعليقات كانت حول أن جودي تشبه والدتها بنسختها القديمة، أي قبل عمليات التجميل.

وقام هؤلاء بإثبات رأيهم بتداول صورة للنجمة السورية من مسلسل "عودة غوار" والذي عرض عام 1999، وبدت فيه خلف مختلفة.

يُشار إلى أن الفنانة السورية قمر خلف كانت متزوجة من الفنان مهند قطيش، وأنجبت منه ابنتهما جودي، ثم انفصلت عنه في عام 2008، وارتبطت بعد فترة بالفنان السوري مهيار خضور والذي يصغرها بما يقارب الـ 4 سنوات وتحديدًا في عام 2011؛ إذ إن خلف من مواليد عام 1979، وخضور من مواليد 1983، وأنجبت قمر من زوجها خضور ولدين وهما آيات وفايز.

وشاركت خلف إلى جانب زوجها خضور في عدد من الأعمال بعد ارتباطهما أبرزها الجزء الثاني من زمن "البرغوت" والذي جسدت فيه دور رويدا الذي كانت قد أدّته الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة في الجزء الأول، وهي زوجة وضاح "مهيار خضور".

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كما شاركت إلى جانب زوجها في مسلسل "نساء من هذا الزمان" وجسدت دور شام حبيبة منصور "مهيار خضور" إلا أن علاقتهما لم تستمر بسبب عدد من المشاكل.

وعُرفت الفنانة السورية من خلال عدد من الأدوار المميزة مثل "الانتظار" إلى جانب الفنان تيم حسن، نسرين طافش، يارا صبري، بسام كوسا وآخرين.

كما تميزت من خلال دور علا في مسلسل "بنات العيلة" إلى جانب عدد من النجمات أبرزهن مها المصري، كنده حنا، نسرين طافش، نظلي رواس، ديمة الجندي، بالإضافة إلى باسم ياخور، وقيس الشيخ نجيب ومن إخراج رشا شربتجي.

وتغيب الفنانة السورية قمر خلف عن الدراما والتلفزيون منذ عام 2017؛ إذ كان آخر أعمالها مسلسل "الإمام" بدور فوز، وتعدّ من النجمات اللواتي لا يظهرن بشكل كبير على السوشال ميديا.