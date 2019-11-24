الأكشن والغموض يسيطران على برومو فيلم "لص بغداد" لمحمد إمام

طرح المنتج تامر مرسي، "البرومو" الرسمي لفيلم "لص بغداد" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويسيطر على البرومو الأكشن والغموض وهو من بطولة محمد إمام وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في يناير 2020.

"لص بغداد" من بطولة محمد إمام وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن وفتحي عبدالوهاب وأمينة خليل وصلاح عبدالله وأحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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