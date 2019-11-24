تفاصيل أول تعاون لأحمد عبد السلام مع أحمد جمال في ألبومه الجديد

يسجل الألبوم الجديد للفنان أحمد جمال، الذي يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، تعاونه الأول مع الموزع الموسيقي أحمد عبد السلام.

وعن تفاصيل ذلك التعاون قال الموزع أحمد عبد السلام: "التعاون مع أحمد جمال في أغنيتين بالألبوم الجديد الأولى من كلمات وألحان عزيز الشافعي، والثانية من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين".

يشار إلى أن أحمد عبد السلام قدم التوزيعات الموسيقية لكبار نجوم الوطن العربي منهم آمال ماهر، إليسا، تامر عاشور، صابر الرباعي، وائل جسار، وتامر حسني وغيرهم.

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