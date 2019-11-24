نوال الكويتية تطرح "السهر" و" مكانك ميبن" من ألبوم “الحنين” على يويتوب

طرحت الفنانة نوال الكويتية، أغنيتين من ألبومها الجديد”الحنين“، وهي كل من أغنية “السهر”، وأغنية”مكانك مبين"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير” اليوتيوب”.

ويشار إلى أن أغنية”“السهر”،كلمات : بدر بن عبدالمحسن، الحان : مشعل العروج ، توزيع : جيهون جيلكتان، وتريات : إسماعيل تونش بلاك، مكس و ماستر : جاسم محمد، كلمات خالد العوض، ألحان أحمد برهان وتوزيع هشام الشكران، بينما أغنية “مكانك مبين” كلمات : عبدالله، الحان : مشعل العروج، توزيع : جيهون جيلكتان، وتريات : إسماعيل تونش بلاك، مكس و ماستر : جاسم محمد .

ويضم ألبوم “الحنين” للنجمة نوال الكويتية 12 أغنية متنوعة وهي:

“الراية البيضا”، من كلمات واحد ومن ألحان أحمد الهرمي وتوزيع خالد عز.

“على الأقل”، من كلمات رحاب وألحان الأنين وتوزيع بدر كرم

“السهر”، من كلمات بدر بن عبد المحسن ومن ألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون وإسماعيل تونش بلاك.

“من قاصد”، من كلمات قوس ألحان ياسر بوعلي وتوزيع زيد نديم.

عناد فيك من كلمات خالد العوضي ومن ألحان ناصر الصالح وتوزيع مدحت خميس.

“يا بو الشباب”، من كلمات عبد الله الملحم وألحان يزيد الخالد وتوزيع مشاري اليتيم

“مكانك مبين”، من كلمات عبد الله وألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون جليكتان وإسماعيل تونش بلاك.

“بكرة خير”، من كلمات خالد العوضي ومن ألحان أحمد برهان وتوزيع هشام السركان.

“على فرقاك”، من كلمات رحب ومن ألحان فيصل القاسم وتوزيع قوقسل وإسماعيل تونش بلاك.

قد يهمك ايضاً:

نوال الكويتية مشاركتي في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية شرف لي

"ليالي بيروت" لم تتجاوز الوطن في أصوات نجوم لبنان خلال "موسم الرياض"