رضوى الشربيني ترتدي الحجاب على الهواء

ارتدت الإعلامية رضوى الشربيني ، الحجاب على الهواء، ضمن حلقة اليوم الجمعة، من برنامجها “هي وبس” الذي تقدمه على قناة CBC سفرة.

واستضافت رضوى الشربيني خلال الحلقة مصممة الطرح صباح مجدي، والتي قدمت العديد من النصائح بشأن طريقة اختيار الإيشارب المميز مع الملابس، حيث ارتدت الإعلامية إيشارب لتجربته معلقة على مظهرها بالقول “إيه ده.. حلو أوي صح”.

تابعت: يارب يكتبها.. يارب أبقى محجبة”.

يذاع برنامج “هي وبس” من الخميس إلى السبت في تمام الساعة السادسة مساءً.

Advertisements

وكانت الفنانة الاستعراضية سما المصري، قدر إرتدت الحجاب خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة الحالية الـ41.

قد يهمك ايضاً:

الإعلامية رضوى الشربيني تتواجد في تظاهرات لبنان

رضوى الشربيني تتعرض للانتقاد بسبب فيديو جريء مع ابنتها