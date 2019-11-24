بشرى أهريش تتقاسم تكريمها مع ملاك الدحموني في ختام مهرجان الرباط

اختتم فعاليات مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف دورته الـ24، والتي كانت على مدار ثمانية أيام في الفترة مابين 16 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي وتنافس على الجوائز 15 فيلما من مختلف الدول. وتضمن تقيم اﻷفلام لجنة التحكيم الدولية والتي يرأسها المخرج المغربي نور الدين لخماري، وأيضا لجنة تحكيم النقاد والتي يرأسها المخرج والمنتج وكاتب السيناريو اللبناني سام لحود، كما تم استطلاع أراء الجمهور والتصويت له في نهاية كل فيلم من أفلام المسابقة الرسمية.

وحصل الفيلم المغربي "أبواب السماء" للمخرج مراد الخودي علي جائزة الجمهور، وحصل فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين علي جائزة لجنة التحكيم كأفضل فيلم وجائزة لجنة النقاد.

كما حصلت الممثلة اﻹيرانية زيلا شاهي علي جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم اﻷيراني "قصر اﻷحلام" من لجنة التحكيم، وقامت بتسليمها النجمة وفاء عامر.

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كما تم تكريم الفنانة المغربية الكبيرة بشرى أهريش، والتي تحدثت عن سعادتها بالتكريم والوقوف علي مسرح المهرجان الذي شاهدت عليه أكبر نجوم الوطن العربي ومنهم "عادل أمام، محمود عبد العزيز، نور الشريف، فاروف الفيشاوي، نبيلة عبيد"، وأيضا الشاعر الكبير محمود درويش.

وقالت بشري، في نهاية حديثها أنها تتقاسم هذا التكريم مع شريكة رحلتها السينمائية السيدة الدكتور ملاك الدحموني مديرة المهرجان.

وفي نهاية، الحفل تعهد رئيس المهرجان عبد الحق منطرش بدورة استثنائية غير عادية العام القادم بمناسبة مرور 25 عام علي المهرجان.

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