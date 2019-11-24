كاتيا كعدي تُعلِن موافقتها على الزواج من السيد فارس دانيال

أعلنت الممثلة كاتيا كعدي موافقتها على الزواج من السيد فارس دانيال، عبر فيديو نشرته على حسابها على "انستغرام" يوثّق اللحظة التي طلبها فيها للزواج على متن يخت بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين، وأثناء الإحتفال بعيد ميلادها. وأرفقت الفيديو بتعليقٍ جاء فيه: "حان الوقت لأتشارك معكم هذه اللحظة الجميلة. "نعم" لقد قلت "نعم" لشريكي ونصفي الآخر فارس دانيال". قد يهمك ايضاً: أول تعليق من جينفير أنيستون على اتهامها بتعطيل موقع "انستغرام" إغلاق جميع حسابات شيرين عبد الوهاب على "فيسبوك وتويتر وانستغرام"

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