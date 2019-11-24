بيع عود راشد الماجد في مزاد علني

حصد عود الفنان السعودي راشد الماجد ثمناً قدره 600 ألف ريال سعودي، أي ما يقارب 160 ألف دولار اميركي، في مزاد علني أقيم ضمن حفلته الأخيرة في العاصمة الرياض.

وأعلن المنظمون في الحفلة التي حضرها أكثر من 20 ألف شخص في مسرح الفنان محمد عبده، أن المبلغ المذكور سيعود ريعه الى الجمعيات الخيرية.

يُذكر أن الماجد تلقى عوده هدية من الملحن الراحل صالح الشهري في عام 1992، بعد نجاح أغنية “أبشر من عيوني”.

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