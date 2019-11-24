نانسي عجرم تتعاون مع شادي نور في أغنية مصرية جديدة

تعقد الفنانة نانسي عجرم، اجتماعات مُكثفة مع الشاعر شادي نور، والملحن بلال سرور، بشأن التحضير لأغنية مصرية جديدة.

وتواصل نانسي عجرم، العمل على الأغنية، التي تتكتم على تفاصيلها، تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

تستعد الفنانة نانسي عجرم والفنان محمود العسيلي لإحياء حفل خيري بالجامعة الألمانية، في إطار مبادرة إحدى الجمعيات الخيرية لتوفير 100 عيادة متنقلة في المحافظات الأكثر فقرا، لعلاج 5 ملايين مريض سنويا، يوم السبت الموافق 14 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الـ 5 مساء.

وطرحت الجمعية المنظمة للحفل التذاكر بفئتين، حيث يبلغ ثمنها 350 جنيها للواقفين، ومبلغ 1500 جنيه للجالسين، يمكن حجز التذاكر الخاصة بالحفل من خلال الجامعة، أو من خلال الموقع الرسمي الخاص بها.

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