عرض "رحلة سعيدة" السبت و الأحد على بيرم التونسي في الإسكندرية

قال الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال التابعة للبيت الفني للمسرح ان عرض " رحلة سعيدة" من إنتاج الفرقة يقدم أيام السبت و الأحد الموافق ٢٣،٢٤ نوفمبر الجاري على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية في تمام الثامنة مساء بالمجان.

جدير بالذكر أن عرض " رحلة سعيدة" يقدم ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، و التي أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث ان طبيعة العرض معدة لتناسب الأماكن المختلفة بالمحافظات، تدور أحداث العرض داخل أتوبيس مسافر في رحلة الى مدينة شرم الشيخ ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، و ذلك في إطار كوميدي.



" رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.