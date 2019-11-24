العرض الأول للفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" بمهرجان القاهرة

ينظم مهرجان القاهرة في التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، عرض «جالا» للفيلم الفلسطيني «بين الجنة والأرض» إخراج نجوى نجار، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم، حول «سلمى» و«تامر» متزوجان منذ خمس سنوات ويعيشان في الأراضي الفلسطينية، وتكون المرة الأولى التي يحصل فيها «تامر» على تصريح بدخول المناطق الإسرائيلية من أجل تقديم أوراق طلاقهما في المحكمة بالناصرة، وفي المحكمة، يفاجئهما اكتشاف صادم عن ماضي والد «تامر».

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