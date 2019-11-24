هازال كايا تتلقى هدية ثمينة جدًا من زوجها

في خطوة مميزة مليئة بالحب، اهدى علي أتاي زوجته النجمة التركية هازال كايا عقد ألماس يبلغ سعره 20 الف دولار أميركي، وذلك بمناسبة إنجابها، اذ انه حضر الى المستشفى وأعطاها اياه بوجود أمها.

الجدير ذكره ان هازال كايا كانت قد عرفت الشهرة والنجومية في الشرق الأوسط من خلال 3 مسلسلات، “الحلم الضائع”، “العشق الممنوع” و “أسميتها فريحة”، وقد حققت أعمالها نجاحا كبيرا.

وعلى صعيد الشخصي تزوجت من خطيبها الممثل والمخرج التركي علي أطاي في شباط /فبراير 2019 بعد ان جمعتهما علاقة عاطفية لسنوات طويلة.

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