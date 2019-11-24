محمد عبده يحيي حفلاً غنائياً في المجمّع الثقافي بأبو ظبي في ديسمبر القادم









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تستضيف دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، فنان العرب محمد عبده في حفل غنائي ضمن برنامج فنون الأداء في المجمّع الثقافي خلال شهر ديسمبر المقبل. يقام الحفل على مسرح المجمّع الثقافي يوم 7 ديسمبر، لينطلق بذلك برنامج فنون الأداء والعروض في المعلم الثقافي البارز طوال الشهر، والذي تتخلله سلسلة واسعة من حفلات الغناء والمسرح والعروض الموسيقية الأخرى. تنطلق هذه الفعاليات بالتزامن مع برنامج المجمّع الثقافي المستمر الذي يضم معارض فنية وورش عمل ودورات تعليمية ترحب بالزوّار من الصغار والكبار.

إلى جانب الحفل الغنائي المرتقب لفنان العرب محمد عبده، يتضمن برنامج شهر ديسمبر عرض مسرحية "مجاريح" لمسرح الشارقة الوطني؛ وحفل الفنان مصطفى إسماعيل أو كما يطلق عليه "فريك"، وهو منظم حفلات صومالي ومغني راب ومخرج ومنتج تسجيلي بالتعاون مع نجوم المملكة العربية السعودية مجموعة "خواطر الظلام"، والتي حققت نجاحاً ساحقاً في برنامج "آراب جوت تالنت" عام 2012؛ وحفل الفرقة الأردنية لموسيقى الروك "جدل"؛ بالإضافة إلى أول عرض لفرقة الرقص الأرجنتينية "تشي مالمبو" التي تضم طاقم عمل من الرجال؛ والعرض المباشر للفريق الفني الياباني "مايوا دنكي". ويضم البرنامج كذلك فعاليات وأنشطة خاصة بالأطفال، مثل العرض الحي لبرنامج الأطفال التعليمي والترفيهي باللغة العربية "افتح يا سمسم".

تقام هذه العروض والحفلات في المجمّع الثقافي خلال الفترة 7 - 15 ديسمبر، ويتزامن بعضها مع فعاليات مهرجان الحصن، الذي يشكل إضافة جديدة إلى الأجندة الثقافية لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر القادم.

وقد شهد المجمّع الثقافي خلال شهر سبتمبر الماضي افتتاح سلسلة من المساحات الثقافية الجديدة، بما في ذلك مسرح يتسع لـ900 مشاهد ومكتبة أبوظبي للأطفال إلى جانب الاستوديوهات الفنية وغيرها من مساحات ورش العمل، بما فيها بيت الخط بقيادة فنان الخط الإماراتي محمد مندي.

برنامج الفعاليات خلال شهر ديسمبر

حفل محمد عبده

السبت 7 سبتمبر، 8– 10 مساءً

مسرح المجمّع الثقافي

أسعار التذاكر: 250 درهماً، 500 درهم، 800 درهم، 1000 درهم

باقة كبار الشخصيات (4 مقاعد): 5000 درهم

حفل غنائي

لأكثر من أربعة عقود، قدم خلالها آلاف الأغنيات وأكثر من 30 ألبوماً، يتربع الفنان محمد عبده على عرش الغناء بلا منازع. لُقب محمد عبده بفنان العرب، وهو اللقب الذي أطلقه عليه الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة أحد المعجبين به، كما أنه أحد أكثر الفنانين السعوديين انتاجاً ونجم العرب الأول. واليوم تحتفي حشود المعجبين بالفنان محمد عبده لحفاظه على التراث الغنائي وظهوره الدائم في العروض والمهرجانات الرئيسية في أنحاء الشرق الأوسط.

أوركسترا خضروات لندن - العرض الأول في الوطن العربي

الأحد 8 ديسمبر، أوقات مختلفة

الإثنين 9 ديسمبر، أوقات مختلفة

مسرح المجمّع الثقافي ومواقع أخرى

الدخول مجاني

فرقة أوركسترا خضروات لندن هي الفرقة الوحيدة في المملكة المتحدة التي تقدم عرضاً ترفيهياً من "أرض الوطن" للجمهور. يشير اسم المجموعة إلى معناها، فقد صنعت الآلات المستخدمة يدوياً من منتجات زراعية تمتاز بمظاهر فريدة وأنغام مدهشة. تتميز الفرقة بقسم آلات نحاسية مكونة من نبات الكوسا والقرع والفلفل والقرع الجوزي بصحبة آلات النفخ المكونة من الجزر مع نجم التسجيل تيم كرانمور.

مجاريح

فرقة مسرح الشارقة الوطني

الثلاثاء 10 ديسمبر، 8– 10 مساءً

مسرّح المجمّع الثقافي

أسعار التذكرة: 30 درهماً

عرض مسرحي

"مجاريح" هو عرض مسرحي، من تقديم مسرح الشارقة الوطني، وهو يعالج موضوع العبودية متطرقاً إلى قضية كون الشخص محكوماً بطوق العبودية اتباعاً للعادات والتقاليد الموروثة. ينقل هذا العرض المسرحي رسالته بالاعتماد على عدة عناصر من التراث الشعبي ومختلف الرموز والدلالات المتعلقة بهذا الموضوع، من خلال سرد قصّة تجمع بين الحب والزوّاج. ينسج المخرج محمد العامري حبكته المسرحية عبر عناصر الثقافة والتراث المحلي، معتمداً على مجموعة من الأدوات الموسيقية الحديثة والأدوات التقليدية الكلاسيكية، مثل "الهبان"، متنقلاً بسلاسة تامة بين الأزمة والعصور المختلفة.

تأليف: إسماعيل عبدالله

إخراج: محمد العامري

طاقم التمثيل: حبيب غلوم، موسى البقيشي، محمد غانم، بدور الساعي، ناجي جمعة، سارة وآخرون.

فريك + خواطر الظلام

الأربعاء 11 ديسمبر، 8– 10 مساءً

مسرح المجمّع الثقافي

أسعار التذاكر: 75 درهماً، 100 درهم، 150 درهم

عرض أدائي موسيقي

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مصطفى إسماعيل أو كما يطلق عليه "فريك" هو منظم حفلات صومالي ومغني راب ومخرج ومنتج تسجيلي من أبوظبي، وهو من أبرز الشخصيات في مجال التدريب على موسيقى الراب العربية ويعرف بأنه "الأب الروحي" لهذا النوع الجديد من الموسيقى العربية. يشارك "فريك" المسرح مع مجموعة "خواطر الظلام" من المملكة العربية السعودية والتي حققت نجاحاً ساحقاً في برنامج "آراب جوت تالنت" عام 2012، وأبهرت الجمهور برقصاتها التي تظهر وتختفي من خلال الإضاءة.

جدل

الخميس 12 ديسمبر، 8– 10 مساءً

مسرح المجمّع الثقافي

أسعار التذاكر: 75 درهماً، 100 درهم، 150 درهماً

عرض موسيقي

جدل هي فرقة أردنية لموسيقى الروك ومشروع موسيقي من عمّان بالأردن، تأسست عام 2003 على يد المؤلف والمنتج الموسيقي وعازف الغيتار والمطرب محمود ردايدة، وتميزت بانضمام العديد من الأعضاء على مدار السنوات. وقد أطلقت فرقة جدل 3 ألبومات أحدثت ضجة كبيرة إلى جانب ملايين المشاهدات على قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي. وباعتبارها أول فرقة عربية لموسيقى الروك تحقق نجاحاً كبيراً وقاعدة متزايدة من المعجبين، تهدف جدل للابتعاد عن الأنماط السائدة وتقديم فن يستمر على مدار الأجيال.

تشي مالمبو – أول عرض في الوطن العربي

الجمعة 13 ديسمبر، 8-10 مساءً

السبت 14 ديسمبر، 8-10 مساءً

مسرح المجمّع الثقافي

أسعار التذاكر: 75 درهماً، 100 درهم، 125 درهم، 150 درهم

عرض أدائي راقص

أثارت فرقة الرقص الأرجنتينية التي تضم طاقم عمل من الرجال إعجاب الجمهور من خلال تقديمها للرقص الإيقاعي والعروض الموسيقية. مالمبو هي رقصة تخلط مزيجاً ديناميكياً من الحركة والضرب الإيقاعي بالقدم وقرع الطبول والأغاني، وجدت في قلب تقليد غاوتشو (رعاة البقر في أمريكا الجنوبية)، وهي تثير حالياً إعجاب الجماهير حول العالم بإنتاج مصمم الرقصات الشهير غيليس بريناس. تعرّف بريناس المقيم في باريس على رقصة المالمبو للمرة الأولى أثناء بحثه في الرقص التقليدي وسرعان ما أصبح شغوفاً بها. ومنذ العرض الأول في باريس عام 2007، قدمت فرقة تشي مالمبو جولة ناجحة ضمت 32 مدينة في موسم 2015-2016.

افتح يا سمسم

الجمعة 13 ديسمبر، 5- 6 مساءً | 6-7 مساءً | 7-8 مساءً

السبت 14 ديسمبر، 5-6 مساءً | 6-7 مساءً | 7-8 مساءً

مكتبة أبوظبي للأطفال

رسوم الدخول: مجاناً– التسجيل إلزامي

عرض أطفال

يهدف "افتح يا سمسم" في صميم رسالته إلى تعليم الصغار المحتوى العربي من خلال الترفيه والتعليم معاً، فهو برنامج يركز على رغبة الطفل الفطرية في التعلم عبر إشراكه على نحو استباقي من خلال مواد مطوّرة وأساليب تفاعلية . كما يجسد العرض مهارات مهمة مثل الضبط الذاتي والاستقلال والقيم الاجتماعية الأساسية كالمشاركة والاهتمام والفهم واحترام الآخر.

مايوا دنكي

الأحد 15 ديسمبر، 8– 10 مساءً

مسرح المجمّع الثقافي

أسعار التذاكر: 75 درهماً، 100 درهم، 152 درهماً، 150 درهماً

عرض موسيقي

تأسس فريق مايوا دنكي الموسيقي عام 1993 على يد الأخوين ماساميشي ونوفميشي توسا، حيث استهلا مسيرتهما الفنية مع إدارة سوني للترفيه الموسيقي، وفي عام 1998 انتقلا لشركة يوشيموتو كوجيو المحدودة. كما امتد الأسلوب الفريد للعمل لكل قطعة من الآلات الموسيقية الفريدة والتي أطلق عليها اسم "منتج"، وكان يطلَق على عرض الأداء الموسيقي الحي اسم "عرض المنتج". تشمل "المنتجات" التي أصدرتها الفرقة حتى الآن "سلسلة ناكي" المؤلفة من آلات منقوشة بزخارف سمكية و"سلسلة تسوكوبا" المكونة من آلات موسيقية.

نجاة مكي: إضاءات

يومياً حتى الأحد 20 ديسمبر 2019

المجمّع الثقافي، الطابق الأرضي، قاعة المعارض

يستضيف المجمّع الثقافي المعرض الفردي الأول لإحدى أبرز فنانات الإمارات، وهي الفنانة نجاة مكي. تميزت سيرة نجاة مكي الفنية بأعمالها التجريدية والتجريبية إلى جانب تجاربها مع الألوان النابضة والأسلوب الفريد. ويسلط هذا المعرض المبتكر والمعاصر الضوء على النهج التجريبي والمنفتح الذي تتبنّاه الفنانة نجاة مكي في مقاربتها للسرديات الجغرافية والتاريخية التي تأثّرت بها.

"الإهداء: معرض احتفائي بنجاة مكّي"

يومياً حتى الأحد 20 ديسمبر 2019

المجمّع الثقافي، الطابق الأرضي، قاعة المعارض

يجمع هذا المعرض التكريمي تحت سقف واحد 19 فناناً إماراتياً أجمعوا على مكانة الفنانة نجاة مكي ومقدرتها وتفانيها في عملها الفني، وعبروا عن سعادتهم للمشاركة في هذا المعرض التكريمي ليتمكنوا من التعبير عن حبهم للفنانة نجاة مكي بطرق عديدة مثل رسم صورتها واستخدام الأنماط المماثلة لأسلوبها في الرسم على القماش بأبعاد لا تقل عن 2 متر مربع. ويشارك في هذا المعرض بعضاً من زملاء نجاة مكي في الدراسة، إضافة إلى بعض الفنانين الذين اشتركت معهم نجاة في بدايات معارضها في الإمارات وآخرين ممن شاركتهم في معارضها الدولية.

الفنانون المشاركون: محمد مندي، عبد الرحيم سالم، د. محمد يوسف، موسى الحليان، عبد الرحمن زينل، عبيد سرور، محمد القصاب، إبراهيم العوضي، منى الخاجة، خلود الجابري، د. كريمة الشوملي، نسيم الماجد، موزة أبوشليبي، مطر بن لاحج، جلال لقمان، علي العبدان، محمد الأستاد، خليل عبد الواحد، وعائشة السويدي.