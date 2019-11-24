شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفلت مايلى سايروس بعيد ميلادها الـ 27 مع كودى سيمبسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية مايلي سايروس بعيد ميلادها الـ 27 و ذلك مع صديقها كودي سيمبسون إضافة إلى بعض افراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين.

وكشفت شقيقة مايلي الكبري و التي تدعي " براندي " عبر الـ story الخاص بصفحتها علي " إنستجرام " عن احدي اللقطات من عيد ميلاد النجمة الشهيرة ، حيث ظهرت مايلي و هي ترتدي تاجا ذا تصميم أنيق و كانت تطفئ شموع عيد ميلادها .

من جهة اخري هنأ كودي سيمبسون صديقته مايلي سايروس عبر صفحته الشخصية علي إنستجرام بمناسبة عيد ميلادها .