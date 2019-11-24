شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة تظهر بشعر أصفر وجينز فى أحدث إطلالاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة شهيرة، فى إحدى محلات " الباروكات"، بإطلالة شبابية حيث ارتدت بنطلون جينز و ظهرت بشعر أصفر بدون حجاب وإطلالة كاجوال، وأبدى عدد من متابعيها إعجابهم بإطلالتها الجديدة حيث ظهرت أكثر شبابا و حيوية.

شهيرة وقد ظهرت الفنانة شهيرة، الأيام الماضية فى إحدى الصور بدون حجاب بصحبة الفنانة سهير رمزى ومصمم الأزياء هانى البحيرى. Advertisements واستشهدت شهيرة خلال البيان بآية قرآنية من "سورة النور" فسرتها على أنها تحل للسيدة المتقدمة فى السن أن تتخفف من الملابس دون تبرج - على حسب قولها. البوست

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