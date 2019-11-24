شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "بلا مخرج" تحصد جائزتين لمصر بمهرجان الرواد الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت مسرحية " بلا مخرج " إخراج أحمد فؤاد لفرقة صوفى للفنون الأدائية جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل مخرج بمهرجان الرواد الدولى للمسرح بالمغرب في دورته السابعة .

العرض المسرحي "بلا مٓخرج" بطولة محمد عبدالله- جاسمين احمد - نورا عصمت - محمد حفظي و سينوغرافيا ابوبكر الشريف وموسيقي محمد عبدالله ومخرج منفذ محمد حجازي ومن إعداد وإخراج أحمد فؤاد والذى صرح بأنه سعيد للغاية بالمشاركة باسم مصر وانه استطاع وفرقته تقديم عرض يليق باسم المسرح المصري ويحصد جوائز متنوعة فى منافسة قوية بين الفرق المشاركة سواء من داخل المغرب اوخارجه .

الجدير بالذكر أن العرض قد حاز سابقا على جائزة أفضل مخرج و ممثلة بمهرجان ليالى المسرح المغاربي ؛ وافضل ممثل و ممثلة بمهرجان الشباب المبدع بمصر بجانب حصوله على منحة برنامج وجهات التابع لمؤسسة المورد الثقافي.