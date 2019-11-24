شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تضع دليلا لتصوير"مشاهد العُرى" بعد تصريحات بطلة "لعبة العروش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت جمعية المخرجين البريطانيين، دليلًا لتعليمات إخراج "مشاهد العرى ومحاكاة الجنس"، فى الأفلام والمسلسلات البريطانية.

ووفقا لما نشره موقع نجوم إف إم، جاء هذا التحرك بعد تصريحات لبطلة مسلسل «لعبة العروش Game Of Thrones» إميليا كلارك، عن معاناتها النفسية قبل مشاهد العرى في المسلسل الذى أنتجته HBO.

وقالت "إميليا" إنها كانت "تبكي في الحمام"، قبل مشاهد معينة في العمل والتي تطلبت العرى، موضحة أن نفس الأمر كان يحدث أحيانًا سواء كان هناك عريًا أم لا.

وصدر الدليل بالتعاون بين جمعية المخرجين البريطانيين، والأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، وجمعية الأفلام البريطانية، وجهات أخرى، وهو يعد الأول من نوعه في المملكة البريطانية.

Advertisements

ويضع الدليل عددًا من الضوابط منها، مبادئ توجيهية لأفضل الممارسات على وجه التحديد فيما يتعلق بمشاهد العري والجنس، وتقنيات البروفات، ومشاهد العنف الجنسي، وإيجاد حلول إبداعية للتحديات التي تحدث في موقع التصوير

وأوضحت جمعية المخرجين البريطانيين أن الدليل تم وضعه بناء على الحاجة لتوضيح التوقعات المهنية التي سيتم تطبيقها على كل شخص ضمن فريق عمل أي «محتوى حساس»، مع وضع هدف أن تكون تلك الاعتبارات ضمن أساسيات العمل في الصناعة بعد الآن.

وقالت سوزانا وايت، رئيس جمعية المخرجين البريطانيين، إنه «يجب على المخرج، بصفته رائدًا مبتكرًا في عملية الإنتاج، أن يحدد الأسلوب المناسب لبيئة مهنية احترافية ومحترمة، ونحن جميعًا هنا لأننا نريد أن نروي قصصًا مؤثرة وفعالة، ولا يجب وضع أي عضو من طاقم العمل في وضع يشعر فيه بعدم الأمان أو الاستغلال أو سوء الإدارة، خاصة عند صنع مواد حساسة».

وأضافت «وايت»: «طوال حياتي المهنية، رأيت مدى الأهمية الحيوية لمعرفة كيفية التعامل مع المحتوى الحساس، وقد وضعت الإرشادات التي وضعتها جمعية المخرجين معيارًا لتوجيه المشاهد الحميمة وستساعد على تعزيز بيئة عمل آمنة للجميع».