فيديو| في عيد ميلادها.. ابنة حسين فهمي تغني له "يا واد يا تقيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين، بعيد ميلادها، أمس السبت، في حفل عائلي ومجموعة من الأصدقاء المقربين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور من الحفل، منها فيديو لمنة وهي تغني لوالدها "يا واد يا تقيل" الأغنية الشهيرة التي قدمتها الفنانة الراحلة سعاد حسني في فيلم "خلي بالك من زوزو".

حضر الحفل مجموعة من كبار الفنانين بينهم الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة رجاء الجداوي، إضافة لوالدة منة الفنانة ميرفت أمين، وزوج الابنة المحامي طارق جميل.

يذكر أن منه حسين فهمي احتفلت بعقد قرانها على المحامي طارق جميل في 13 أغسطس الماضي، بحضور والدها النجم حسين فهمي ووالدتها ميرفت أمين.