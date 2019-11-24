محمد صبحى يناقش قضية المرأة في مسرحيته الجديدة "أنا والنحلة والدبور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يناقش النجم محمد صبحي فى مسرحيته الجديدة "أنا والنحلة والدبور" قضية المرأة وعلاقتها بالرجل، إعلاء لدور وشكل المرأة فى المجتمع، لتكون أول مسرحية تتناول تلك القضية انطلاقا من كوميديا الموقف.

"أنا والنحلة والدبور" كتبها أيمن فتيحة، ويشارك فى بطولتها عبدالرحيم حسن، وسماح السعيد، وحازم القاضي، وميرنا زكري، والطفلان بيلار أحمد سامي، وعبدالرحمن محمود.

يذكر أن المسرحية ستعرض يوم 28 نوفمبر ليكون أول يوم لعرض المسرحية على مسرح "محمد صبحى 2"، لتكون أول مسرحية تعرض على المسرح الجديد الذى تم بناؤه مؤخرا.