مصطفى قمر ينضم لضيوف شرف "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
انضم الفنان مصطفى قمر إلى قائمة ضيوف الشرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين". وبدأ اليوم الأحد تصوير المشاهد الخاصة به في دار القضاء العالي بمشاركة الفنان ماجد الكدواني.
كان المخرج أحمد الجندي بدأ الجمعة الماضية، تصوير مشاهد من الفيلم في بعض الأماكن بمنطقة العتبة، ومنها المسرح القومي، ودار القضاء العالي، وشارك بها أبطال العمل كريم عبد العزيز، وماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وأحمد حلاوة.
فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، ودينا الشربينى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت.
كما تشارك مجموعة من النجوم والنجمات كضيوف شرف، ومنهم أحمد فهمي، ومصطفى قمر.
تدور أحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال.
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