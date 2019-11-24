6 ديسمبر.. موعد حفل كارمن سليمان في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة كارمن سليمان لإحياء حفل غنائي، في 6 ديسمبر المقبل، في مهرجان "عالم اللحظات"، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت كارمن بوستر دعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "حبايبي في السعودية مستنياكوا في حفلة خيالية، لأول مرة في عالم اللحظات، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية".

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يشارك أيضا في مهرجان "عالم اللحظات"، في نفس اليوم لأول مرة الفنان محمد موسى، الشهير بـ"موسى"، والفنان الأردني أدهم نابلسي.

يذكر أن كارمن سليمان طرحت أغنيتها الجديدة "تفنن" عبر قناتها الرسمي بموقع يوتيوب، الشهر الماضي، وهي باللهجة الخليجية من كلمات خالد بن سعود الكبير، وألحان مقرن القحطاني، وتوزيع هشام السكران.

وموسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.