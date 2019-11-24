صور| منى إش إش تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير- هاني رجب:

احتفلت الفنانة منى إش إش بعيد ميلادها، أمس السبت، بأحد المراكب النيلية الشهيرة بمنطقة الزمالك.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على الحضور أبرزهم المنتج صفوت غطاس، والفنان سمير صبري، وسيدة الأعمال أمينة منيب شقيقة الراحل عامر منيب، وسفير أوبرا عايدة عمرو جمعة، والمستشار السياسي لرئيس حزب الوفد محيي بدراوي وحرمه رشا بدراوي، والفنانة سهير رجب، والفنانة عبير الشاعر، والدكتورة رباب بيومي، والإعلامية شذى شعبان وزوجها رجل الأعمال زكريا العشي، والدكتور محمود حلمي.

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كانت إش إش أثارت جدلا في الفترة الماضية بعد نشرها صورا من حفل زفافها وطليقها ماجد المصري. ورد ماجد المصري بنشر بيان طالب فيه بعدم التدخل في حياته الشخصية إلا من خلال التصريحات، ونشر صورا مع زوجته الحالية رانيا أبو النصر، عبر حسابه على إنستجرام.

وخرجت بعدها منى أش أش، متعجبة من التعامل مع الأمر، وتساءلت هل على المطلقين أن يتعاملوا بشكل سيئ، خاصة عندما يكون بينهما أولاد؟

وأوضحت أنها بصدد كتابة مذكراتها تحكي فيها عن التعاون الفني الذي جمعها بماجد في بداية حياتهما الفنية.