بحضور محمود حميدة وهنا شيحة وشيرين رضا.. "المسرح الصغير" يستقبل "من أجل القضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبل المسرح الصغير قبل قليل، عرض الفيلم المغربي "من أجل القضية" للمخرج حسن بنجلون، المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية بفعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

شهد العرض حضور الفنان محمود حميدة، الفنانة شيرين رضا، الفنانة هنا شيحة، وقدمه الناقد أحمد شوقي، قائلا "الفيلم طازج انتم اول ناس تتفرج عليه، وهو من إخراج واحد من اصدقاء المهرجان".

وقال المخرج "سعيد جدا بوجودي في مهرجان القاهرة مرة اخرى. لأول مرة اشاهده مع الجمهور اتمنى لكم فرجة ممتعة".

تدور أحداث الفيلم حول العازف الفلسطيني "كريم" والمغنية الفرنسية "سيرين" يسافران من المغرب تجاه الجزائر، من أجل المشاركة في حفل لفريقهما الغنائي في وهران، لكن وبسبب قوانين الحدود يجدان أنفسهما ممنوعين من دخول الجزائر، ومن العودة إلى المغرب كذلك. ليكونا حبيسا الجسر الرابط بين البلدين.