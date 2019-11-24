بعد فوز الهلال.. تركي آل شيخ يعلن خصومات في موسم الرياض وهنيدي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تخفيضات تصل لـ50 في المائة لدخول المطاعم والمقاهي في موسم الرياض، بمناسبة فوز فريق الهلال السعودي على أوراوا رد دايموندز الياباني 2-0، في نهائي أبطال آسيا.

وكتب الشيخ تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر":"الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شي داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال... وألعاب نارية الساعة ٩ ألف مبروووك".

وحرص الفنان محمد هنيدي على أن يعلق :"دي مناسبة محتاجة حفلة كبيرة، في موسم الرياض يا أبو ناصر".

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وأعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن تمديد فترة موسم الرياض حتى أواخر شهر يناير المقبل.

يُذكر أن موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.