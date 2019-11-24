تراند اليوم : رد مفاجئ من "حمو بيكا" على "ريهام سعيد".. ماذا قال لها؟

أعرب مطرب المهرجانات، "حمو بيكا" عن شكره للإعلامية المصرية ريهام سعيد بعد أن دعمته في مواجهة القرار بمنعه من الغناء في مصر.

وأعاد "بيكا" نشر صورة من خبر دعم "ريهام" له وعلق عليه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكر خاص للإعلامية المتألقة /ريهام سعيد .. علي دعمها ليا ومش بشكرها كإعلاميه بالعكس انا بتقدم لها بالشكر علي انها مصريه بتدعم ابن بلدها المصري"

وأضاف" "وأطالب جميع المسؤولين بالنظر الي و انا تحت امر اي طلب لمصر بلدي و بتوجه ايضا للشكر لكل الدول التي قمت بزيارتها و دعوتهم ليا و انا ايضا برفع علم بلدي في اي دوله ودول اخواتنا الأشقاء".

وكان "حمو بيكا" الذي أثار في مصر أزمة بعد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية إلى الحد أنه هدد بثورة، قد تلقى دعوة لإحياء حفل بالأردن.

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وحظيت أولى حفلات "حمو بيكا" بحضور جماهيري كبير في الأردن، إلا أن سوء التنظيم كاد يؤدي إلى إفساده، بعد أن دخل بعض الشباب الحضور في اشتباكات، لتسود على إثر ذلك حالة من الفوضى.

وقال نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب إن السماح لمطرب "المهرجانات" بالغناء في المملكة جاء بعد توقيعه على تعهد بـ "الابتعاد عن الإسفاف"، والتزامه في كلمات أغانيه بــ "منظومة القيم".

وأضاف، أن النقابة لم يصلها إخطار رسمي من نقابة الموسيقيين في مصر بمنع "حمو بيكا" من الغناء.