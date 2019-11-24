سرقة مجوهرات بـ 366 ألف دولار من مغنية شهيرة تركت باب منزلها مفتوحاً .. من هي؟



كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - مشاهير الفن الأثرياء وتحديداً النساء منهن،يعد الهدف الأسهل والأكثر إثارة وضماناً للصوص بحكم إنهن أقل حرصاً من المشاهير الرجال أحياناً.



وبعد تعرض نجمة الواقع الحسناء كيم كارداشيان للسرقة في باريس منذ فترة طويلة،تعرضت شخصية فنية نسائية للسرقة أيضاً.



فوفق وكالة "رويترز" ،ذكرت الشرطة، الجمعة، أنَّ إيجي أزيليا صاحبة أغنية "فانسي"، التي حققت نجاحاً كبيراً، وصديقها بلايبوي كارتي مغني الراب، أبلغا عن سرقة حلي بقيمة تتجاوز 366 ألف دولار من منزلهما في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية.



وأخبرت إيجي (29 عاماً)، واسمها الحقيقي أميثيست كيلي، الشرطة بأنَّ لصاً سرق أشياء تشمل خواتم ألماس قيمتها 70 ألف دولار وساعة ذهبية مرصعة بالألماس قيمتها 57 ألف دولار وخاتم خطبة من الألماس أيضاً.









وقالت كيلي، التي نشأت في أستراليا واشتهرت بعد انتقالها إلى الولايات المتحدة في سن الـ16، إنَّها كانت بمفردها في قبو المنزل المستأجر في أتلانتا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني عندما سمعت وقع أقدام في غرفة الطعام بالطابق الثاني.



وأضافت أنَّها كانت ليلة ممطرة وظنّت أنّه صديقها بلايبوي (23 عاماً) بعدما تركت الباب الخلفي مفتوحاً انتظاراً لعودته.



وأبلغت كيلي وصديقها الشرطة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني بعدما اكتشفا اختفاء حقيبة "جويارد" زرقاء يحتفظان فيها بجميع مقتنياتهما الثمينة.‭



وأشارت كيلي إلى أنَّهما استعرضا تسجيلات كاميرات المراقبة وشاهدا رجلاً يدخل المنزل من الباب الخلفي قبل يومين في الساعة 09.51 مساء ويغادر بعد 8 دقائق وبحوزته حقيبة.



من جهته قال كارتر للشرطة إنّه يعتقد أنّ المشتبه به كان مسلحاً، مضيفاً أنّه كان يرتدي قناعاً داكناً وقفازين، وفقاً لما شاهده في التسجيل المصور.





لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"