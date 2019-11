صور: منح جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إلى الفيلم المقدوني الإله موجود

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - استضاف مهرجان القاهرة السينمائي، مساءً أمس السبت حفل توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وذلك قبل عرض الفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأدار حفل الجوائز الناقد السينمائي أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان، والمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، وفاز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية الفيلم المقدوني "الإله موجود واسمه بترونيا" "God Exists, Her Name is Petrunija"، إخراج تيونا ستروجر ميتيفسكا.

وتم تسليم الجوائز وسط حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد حفظي رئيس المهرجان، الناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني، الفنانة بشرى، الفنانة كندة علوش، الفنانة لبلبة، الفنانة عزة بلبع، الفنانة نسرين أمين، الناقد طارق الشناوي.

يذكر ان المبادرة التي انطلقت لأول مرة خلال الدورة 41، تقام بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة (ترويج السينما الأوروبية European Film Promotion)، وكان قد أعلن مؤخرا عن الأفلام الثلاثة التي رشحها للجوائز 42 ناقدًا من 13 دولة، من بين 24 فيلمًا من مختلف الدول الأوروبية عبر موقع "Festival Scope"، ومن المقرر أن يعرض اثنين منها ضمن قسم البانوراما الدولية، هما الأسباني "بونويل في متاهة السلاحف" إخراج سلفادور سيمو، بالإضافة إلى الفيلم البولندي "جسد المسيح" إخراج يان كوماسا.

