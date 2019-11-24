شاهد: المذيع الكويتي “صالح الراشد” يشبّه نفسه بـ”فوز الفهد”!

انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للإعلامي الكويتي “صالح الراشد”، شبه فيه نفسه بمواطنته الفاشينيستا “فوز الفهد”. ويظهر “الراشد” في المقطع المتداول وهو يقول: “السلام عليكم الحين طاح الجو شتوي جميل وخلصت شاور ونشفت كشتي وشعري”، مستطردًا: “كإني فوز الفهد”، وانتقد متابعي “الراشد” تشبيه نفسه بسيدة، بينما قال الآخرون بأنه يروج لمعالج للشعر. وكان الإعلامي الكويتي “صالح الراشد” قد تسبب مؤخرًا، في موجة انتقادات واسعة للفنانة البحرينية “زهرة عرفات”، وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو معه وهي تُقبّله!

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