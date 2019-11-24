راشد الماجد: بعت منزلي من أجل تغطية تكاليف افتتاح قناة “وناسة” -فيديو

قال الفنان راشد الماجد إن فكرة إنشاء قناة “وناسة” تقوم على جمع الفنانيين الخليجيين والشباب تحت مظلة واحدة. وأضاف أنه عمل مع الشيخ وليد الإبراهيم على إنشاء القناة وأطلقا عليها اسم “وناسة”، وحرص هو على افتتاحها في حفل كبير ومكلف. وأفاد بأن الرغبة في تغطية تكاليف افتتاح القناة دفعته إلى أن يبيع المنزل الذي كان يسكنه واستأجر بيتاً آخر؛ لتوفير أموال كافية للحفل الذي يطمح أن يقيمه.

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