روج الفنان أحمد الفيشاوي لأحد أفلامه "أشباح أوروربا"، وأعلن عن اقتراب طرحه بدور العرض، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر الفيشاوي بوستر الفيلم وعلق عليه قائلًا: "قريبًا"، وانهالت تعليقات متابعيه الذين أبدوا الكثير من الحماس في انتظارهم لعرض الفيلم.

يذكر أن فيلم "أشباح أوروبا" من طولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، أحمد داود وعدد من ضيوف الشرف، تأليف كريم فاروق ، سيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

عليه قائلًا: "قريبًا"، وانهالت تعليقات متابعيه الذين أبدوا الكثير من الحماس في انتظارهم لعرض الفيلم.يذكر أن فيلم "أشباح أوروبا" من طولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، أحمد داود وعدد من ضيوف الشرف، تأليف كريم فاروق ، سيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد الفيشاوي يروج لأحد أفلامه "اشباح أوروبا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.