فيديو.. السقا يروج للمصلحة والجمهور يطالب بجزء ثان

نشر الفنان أحمد السقا مقطع فيديو من فيلم "المصلحة" الذي قام ببطولته أمام الفنان أحمد عز، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

انهالت تعليقات متابعيه علي المقطع وعبروا عن اعجابهم الشديد بالفيلم خاصة انه يجمع اثنان من النجوم الذين يحبوهم وهما السقا وعز، وطالبوا بجزء ثان من الفيلم.

يذكر أن فيلم المصلحة بطولة أحمد السقا، أحمد عز، حنان ترك، زينة، محمد فراج، كندة علوش، نهال عنبر، منذر رياحنة، خالد صالح، من تأليف وائل عبدالله، وإخراج ساندرا نشأت. عن اعجابهم الشديد بالفيلم خاصة انه يجمع اثنان من النجوم الذين يحبوهم وهما السقا وعز، وطالبوا بجزء ثان من الفيلم.يذكر أن فيلم المصلحة بطولة أحمد السقا، أحمد عز، حنان ترك، زينة، محمد فراج، كندة علوش، نهال عنبر، منذر رياحنة، خالد صالح، من تأليف وائل عبدالله، وإخراج ساندرا نشأت.

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