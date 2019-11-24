استضافت النجمة مادلين طبر في برنامجها "مسا الورد" المذاع عبر قناة المحور، رئيس جمعية السحرة بالشرق الأوسط مستر جينيو وبرفقته مستر بسام رئيس الجمعية بمصر.
وكشفت "مادلين" خلال الحلقة حقيقة "الألعاب
ولقد تحدي مستر جينو في برنامج "مسا الورد"، الشخص المدعو "عزام"، أن يظهر علي الهواء ويكشف للجمهور لعبة الفيزا، بالإضافة لطرح جائزة قدرها مليون جنيه لمن يكسب التحدي.
جدير بالذكر أن برنامج "مسا الورد" تقدمه النجمة مادلين طبر، علي الهواء مباشرة، عبر قناة المحور من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مادلين طبر تكشف كواليس الألعاب السحرية في مساء الورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.