بالفيديو.. مادلين طبر تكشف كواليس الألعاب السحرية في مساء الورد

استضافت النجمة مادلين طبر في برنامجها "مسا الورد" المذاع عبر قناة المحور، رئيس جمعية السحرة بالشرق الأوسط مستر جينيو وبرفقته مستر بسام رئيس الجمعية بمصر.

وكشفت "مادلين" خلال الحلقة حقيقة "الألعاب

السحرية" التي حيرت ملايين المشاهدين، وأثارت جدلًا كبيرًا بين المجتمع المصري.ولقد تحدي مستر جينو في برنامج "مسا الورد"، الشخص المدعو "عزام"، أن يظهر علي الهواء ويكشف للجمهور لعبة الفيزا، بالإضافة لطرح جائزة قدرها مليون جنيه لمن يكسب التحدي.

جدير بالذكر أن برنامج "مسا الورد" تقدمه النجمة مادلين طبر، علي الهواء مباشرة، عبر قناة المحور من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

