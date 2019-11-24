إجراء عنيف من المهن التمثيلية بعد ترويج شائعة وفاة حسن حسني

تظل شائعة وفاة النجوم الكبار تطاردهم من وقت لآخر ومنهم القدير حسن حسني، حيث نشرت عدد من المواقع والصحف خبر وفاته أمس عن عمر يناهز 88 عامًا إثر وعكة صحية، مما أحدث ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي وأصاب محبيه بالحزن، وزاد البحث عن أخباره للتأكد من صحة الخبر الصادم وما وراءه من تفاصيل.

ليتصدر حسن حسني محرك البحث جوجل، وتتحرك نقابة المهن التمثيلية بإجراء عنيف ضد كل من قام بنشر الخبر وتسبب في بلبلة بجانب ما يتركه الخبر من حالة نفسية سيئة للفنان وجمهور خاصة لو زاد انتشار خبر وفاته بعد إصابته بوكعة صحية أو غيرها.

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وهنا اتخذ الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين أنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، ضد شخص ينتحل صفة صحفي يعمل بإحدى المؤسسات القومية، ويوجه له بتهمة الترويج لأخبار كاذبة نشرها، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من ينشر خبر عارية من الصحة، خاصة وأن نشر خبر واحد كاذب كافٍ لانتشاره بصورة سريعة وتداوله العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر هذه الشائعة، مؤكدًا أن حسن حسني

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يتمتع بصحة جيدة، وما يتردد مجرد شائعات كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة.

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ويذكر أن حسن حسني علّق عقب انتشار خبر وفاته من فترة قليلة، بنشر صورة له مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب عليها:"مع ابنى حبيبى محمد هنيدى.. أنا الحمدلله بخير وربنا يخليكو ليا يا أحلى جمهور فى الدنيا خوفكم علي عندى بالدنيا".

ووجّه آلاف النشطاء سؤال حول ما كان الخبر صحيح أم أنه خاطئ، معبرين عن حزنهم وصدمتهم من الخبر خاصة وأن الفنان حسن حسني فنان تلقائي سكن بقلوب الملايين من الجمهور بأدواره المتنوعة الكوميدي منها والدرامي حتى الأدوار الشريرة حيث إنه يشارك أغلب الفنانين بدور ثاني في أفلام ومسلسلات كثيرة تمكن منها العبور لقلوبهم.