بالفيديو.. سيرين عبدالنور تطرح "أنا رجعت" للديفا

طرحت المطربة سيرين عبدالنور، أغنية جديدة بعنوان "أنا رجعت"، كلمات وألحان صلاح الكردي، وهي الأغنية الخاصة بمسلسلها "الديفا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



يشار إلى أن سيرين تقوم ببطولة المسلسل إلى جانب الممثل السعودي يعقوب الفرحان، والفنانة المصرية بوسي، وأطلقت مجموعة "MBC"، "الديفا"، مساء يوم الخميس في

مؤتمر صحافي أقيم في منطقة ضبية، في لبنان.



جدير بالذكر أن مسلسل "الديفا" يسلط الضوء على حياة المشاهير خلف الكاميرا، وتحت الأضواء وخلال استعداداتهم لإطلاق أعمالهم الفنية والمشاكل التي يواجهونها في عملهم.



