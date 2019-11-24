يستعد المعهد العالي للفنون المسرحية لاستضافة المخرجة الأمريكية مولي سميث، في ندوة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 من نوفمبرالجاري.
ومن المقرر أن تتحدث "مولي" خلال الندوة عن تجربتها المسرحية الثرية، وذلك بحضورالفنان خالد النبوي.
يذكر أن خالد النبوي تعاون مع المخرجة مولي سميث، من خلال مسرحية كامب ديفيد، وهي من تأليف الكاتب الحاصل على جائزة بوليتزر لورانس رايت.
كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء.. مولي سميث وخالد النبوي ضيوف المعهد العالي للفنون المسرحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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