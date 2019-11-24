الثلاثاء.. مولي سميث وخالد النبوي ضيوف المعهد العالي للفنون المسرحية

يستعد المعهد العالي للفنون المسرحية لاستضافة المخرجة الأمريكية مولي سميث، في ندوة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 من نوفمبر

الجاري.

ومن المقرر أن تتحدث "مولي" خلال الندوة عن تجربتها المسرحية الثرية، وذلك بحضور

الفنان خالد النبوي.

يذكر أن خالد النبوي تعاون مع المخرجة مولي سميث، من خلال مسرحية كامب ديفيد، وهي من تأليف الكاتب الحاصل على جائزة بوليتزر لورانس رايت.