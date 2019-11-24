أحمد جميعي يكشف عن دوره في فيلم رأس السنة

ينتظر الفنان الشاب أحمد جميعي، عرض فيلمه الجديد "رأس السنة"، المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل.
أكد "جميعي"، في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد"، أنه يجسد خلال أحداث العمل شخصية عسكري، لافتًا إلى أن الدورالذي يقدمه جديد ومختلف.
يشار إلى أن أحداث الفيلم تدور خلال ليلة رأس السنة لعام 2009 في البحر اﻷحمر بين عالم اﻷثرياء داخل أحد المنتجعات القريبةمن مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف والأزمات الصعبة عندما يجتمعون معًا.
يذكر أن فيلم "رأس السنة"، تأليف محمد حفظى، إخراج محمد أحمد صقر، فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار، شيرين رضا، بسمة، إنجى المقدم، هدى المفتى وسالى عابد.
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