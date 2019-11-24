القاهرة السينمائي يعقد حلقة بحثية عن العلاقة التبادلية بين السينما والأحداث التاريخية

يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالتعاون مع جمعية نقاد السينما المصرية، حلقة بحثية بعنوان "الجدل في الحدث التاريخي في السينما المصرية في الفترة ما بين 1952 - حتى الآن"، والتي تدور حول العلاقة التبادليةبين السينما والأحداث التاريخية والاجتماعية في التاريخ المصري منذ عام 1952.
ومن المقرر أن تتم مناقشة الأبحاث اليوم وغدًا الموافق 24، 25 نوفمبر الجاري، بقاعة المؤتمراتبالمجلس الأعلى للثقافة، بواقع جلستين يوميًا، ومن المقرر أن يتم مناقشة بحثين في كل جلسة.
يشارك في الحلقة البحثية، عدد من النقاد والباحثين البارزين؛ كمال رمزي، ماجدة خير الله، أحمد عبد العال، سهام عبد السلام، رانيا يحيي، عصام زكريا، محمد سيد عبد الرحيم، علياء طلعت.
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