الليلة.. عرض "جالا" لفيلم الفنار المرشح للأوسكار

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في التاسعة والنصف من مساء غدا الأحد، عرض "جالا" للفيلم الأمريكي "الفنار" إخراج روبرت إيجرز، الذي يشارك بالقسم الرسمي خارج المسابقة، وذلك

بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.



يشار إلي أن فيلم الفنار من أكثر الأفلام التي نالت إشاده نقدية في مهرجان كان

كما انه مرشح لجائزة الاوسكار.



جدير بالذكر أن المخرج روبرت إيجرز يتتبع في فيلمه الجديد المليء بالهلاوس حارسا فنار بينما ينحدران تدريجيًا إلى الجنون أثناء تأدية عملهما في جزيرة نيو إنجلاند المعزولة في أواخر القرن التاسع عشر.