الليلة.. العرض الأول للفيلم العالمي المغربي "من أجل القضية"

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الليلة، الفيلم المغربي "من أجل القضية" للمخرج حسن بنجلون، وذلك في المسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية، في تمام

الساعة الثالثة عصرًا.



تدور احداث الفيلم حول العازف الفلسطيني "كريم" والمغنية الفرنسية "سيرين" الخروج من المغرب تجاه الجزائر،

من أجل المشاركة في حفل لفريقهما الغنائي في وهران. لكن وبسبب قوانين الحدود العبثية يجدان أنفسهما ممنوعين من دخول الجزائر، ومن العودة إلى المغرب كذلك. ليكونا حبيسا الجسر الرابط بين البلدين.