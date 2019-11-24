تراند اليوم : هل المال يشتري السعادة؟.. عائشة بن أحمد تسأل والجمهور يجيب

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها، عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.

وعلقت عائشة بن أحمد على الصورة قائلة: “ياترى الفلوس مصدر للسعادة ولا لا ؟”.

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : اكيد – مش فى كل وقت – مشاء الله زى القمر.

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم “الفلوس” الذى يقوم ببطولته تامر حسنى وعائشة بن أحمد قررت عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

الفيلم بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.