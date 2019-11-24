تراند اليوم : منصة WatchIT! تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لعملائها من خلال ” فوري “

في إطار اهتمامها بالتيسير علي المواطنين في طرق الدفع والسداد مقابل الحصول على الخدمات الإكترونية عبر شبكة الإنترنت للوصول إلى مجتمع اكثر اعتمادا على الدفع الاليكترونى، اعلنت منصة ” WATCH iT! ” توقيع عقد شراكة مع شركة ” فوري” من خلال خدمة Fawry Pay وتقديم هذه الخدمة للجمهور.

منصة WATCH iT! تعتبر الأولى من نوعها في مصر و الاحدث في منطقة الشرق الاوسط و شمال أفريقيا حيث يصل عدد مستخدميها الي 1.5 مليون مستخدم وتمتلك مكتبة ضخمة الأكثر تنوعا حيث تحتوي علي اكثر من 650 ألف ساعة ترفيهية من الأفلام والمسلسلات والبرامج والتي تناسب جميع الفئات العمرية .

وقد صرح السيد/ تامر مرسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH iT! : نحن سعداء بالتعاون مع شركة فوري الرائدة في التكنولوجيا والخدمات المالية من خلال منصتها Fawry Pay وتوفير طرق مبتكرة للعملاء لدفع الاشتراك الشهري بسهولة من خلال طرق وقنوات دفع مختلفة أبرزها 125 ألف نقطة بيع بمختلف أنحاء الجمهورية مشيراً إلى أن عقد الشراكة يهدف في المقام الأول إلى التيسير على العملاء للحصول على الخدمة بكل سهولة.

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ومن جانبة صرح محمد عكاشة- العضو المنتدب لشركة فوري ان عقد الشراكة مع WATCH iT! هو ثمرة تعاون مشترك لتقديم خدمات متميزة للعملاء مشيراً إلى أن طرق دفع “Fawry Pay” تتضمن الدفع إما نقدًا من اى مكان لفوري أو اونلاين ببطاقات الائتمان (بطاقات ميزة الوطنية ،ماستر كارد وفيزا) بالإضافة إلى القنوات البنكية المربوطة بشبكة فوري (ماكينات الصراف الآلي، الانترنت البنكى ، محافظ المحمول البنكية)، وايضا من خلال تطبيق myFawry المتاح للتليفونات الذكية.

وأشار عكاشة الي أن “فوري” توفر أيضًا نظام الاسترداد من Fawry Pay حيث يمكن لـعملاء WATCH iT! استرداد أي مبلغ من الشركة من خلال اى منفذ لفوري. هذا بالإضافة إلى تقديم نظام برامج الولاء والمكافئات لمستخدمي WATCH iT! حتى يتمكنوا من جمع النقاط مع كل عملية تجديد للاشتراك الشهرى واستبدالها فى اكثر من 100 علامة تجارية متعاقدة مع فوري.

الجدير بالذكر ان منصة Fawry Pay المقدمة من فوري لخدمات قطاع التسوق الإلكتروني تتيح للعملاء طرق دفع مختلفة وخدمات اليكترونية اخرى. هذا وقد تمت على منصة Fawry Pay اكثر من مليون ومئة الف عملية دفع فى خلال العام حتى نهاية اغسطس 2019 لاكثر من 280 تاجر اليكترونى يعمل مع الخدمة.