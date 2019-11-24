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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تألقت النجمة اللبنانية إليسا في حفل غنائي احيته في مدينة مونتريال بكندا، بحضور حشد من محبيها من ابناء الجالية العربية هناك.
إليسا اشعلت الأجواء بمجرد صعودها على المسرح، حيث شدت بباقة من أجمل أغانيها الحماسية والرومانسية، كما كانت حريصة على مشاركة متابعيها بصور استعراضية لإطلالتها، حيث اختارت للحفل فستان أسود براق قصير، اشعّت فيه أنوثة وجاذبية.
رحلة إليسا لكندا لم تكن لأهداف مهنية فقط، حيث استغلت الفنانة تواجدها هناك لقضاء أجازة عائلية مع شقيقها كميل، وشقيقتهما نورما التي تعيش هناك، وقد حرصت النجمة اللبنانية على توثيق لحظات الدفء العائلي التي عاشتها بصور تجمعها بهما، وهي اللقطات التي لاقت تفاعلاً قوياً بين فانز إليسا، خاصة أنها المرة الأولى التي تنشر فيها صوراً لشقيقتها، وقد رأى أغلب متابعيها عدم وجود شبه بين الشقيقتين.
من ناحية أخرى، طرحت إليسا أغنية وطنية جديدة بعنوان «عم ثور» من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.
يُذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك يوم 13 ديسمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تتألق في حفل غنائي بمونتريال وتنشر صوراً لشقيقتها لأول مرة.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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