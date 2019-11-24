عود راشد الماجد بـ600 ألف ريال سعودي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في سهرة حملت عنوان «ليلة السندباد»، تألق النجم السعودي راشد الماجد في حفل غنائي على مسرح فنان العرب محمد عبده في منطقة الرياض بوليفارد ضمن فعاليات «موسم الرياض».

وخلال فعاليات الحفل، اقيم مزاد علني أداره الإعلامي المصري عمرو أديب والمذيعة سهى نويلاتي لبيع عود النجم العراقي، على أن يعود ريعه لجمعيات خيرية، وهو العود الذي حصل عليه الماجد كهدية من الملحن الراحل صالح الشهري، وعمر العود 30 عاما.

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المزاد بدأه أديب بـ50 ألف ريال سعودي، وانتهى في جزأه الأول لـ 200 ألف ريال سعودي، وفي الفاصل الثاني منه، تزايد المتسابقون ليتم ببيع العود الذي انتج عليه الماجد أجمل أغانيه بـ600 ألف ريال سعودي.

باقة من أجمل أغاني راشد الماجد، اطرب بها الحضور النجم السعودي، كما فاجأهم بأغنية جديدة بعنوان «تخيل» التي تتحدث عن جمال ونجاح موسم الرياض، وبعد نهاية الوصلة الغنائية الأولى لراشد، صعد على المسرح فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه؛ ليكرّم الماجد د بدرع تذكاري، وسط تصفيق حار من الحضور.