النجمة التركية هازال كايا تغادر المستشفى في أول ظهور لها بعد الولادة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
التقطت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة» في أول ظهور لها بعد وضعها لمولودها الأول خلال خروجها من المستشفى.
هازال حاولت التخفي، إلا أن فلاشات المصورين كانت أنجح في رصدها برفقة زوجها الفنان والمخرج علي التاي، بينما كانت والدتها داخل السيارة برفقة المولود، وكان لافتاً حالة التعب والاعياء التي بدت عليها الفنانة الشابة.
صاحبة شخصية «نهال» في مسلسل «العشق الممنوع» وضعت مولودها الأول منذ أيام، واطلقت عليه اسم «علي فكرت»، وهو بصحة جيدة.
يُذكر أن هازال كايا تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية جمعتهما، واستمرت 5 سنوات، وقد احتفل الحبيبان بزفافهما في حفل ضخم بحضور نخبة من ألمع نجوم الدراما التركية فبراير الماضي.
من ناحية أخرى، كان مسلسل «حكايتنا» بموسميه آخر ما عُرض لهازال كايا على الشاشة، وقد شاركت في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.
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