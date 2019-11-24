انطلاق "أسبوع السينما الروسي" في لندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتضن العاصمة البريطانية لندن، الأحد، فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من "أسبوع السينما الروسي". وأفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" بأنه من المقرر أن يشهد الحدث عرض 37 فيلما روسيا و18 فيلما قصيرا. وسيبدأ الحفل بعرض فيلم "كليم شيبينكو" الكوميدي. ومن المقرر منح جائزة "يونيكورن الذهبي"، أكبر جائزة أجنبية يتم تقديمها للسينما الروسية، بشكل رسمي. يذكر أنه قد تم تقديم نحو 340 طلبا للمشاركة في الفعاليات.

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