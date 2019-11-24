خاص- داليدا خليل تستكمل “سر” بعد عودتها من اجازتها العائلية

تتواجد الفنانة اللبنانية داليدا خليل في اسطنبول حيث تقضي اجازة قصيرة مع عائلتها وذلك بعيداً عن ضغط العمل.

وأحبت داليدا ان تأخذ قسطاً من الراحة بعد أشهر من التصوير المستمر على ان تعود بعد يومين الى بيروت لتستكمل تصوير مسلسلها الجديد “سر”، حيث دخلت في الأيام الأخيرة من تصوير تجربتها الجديدة والمختلفة في العمل الذي هو من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي، إخراج مروان بركات، إنتاج شركة “ميديا هاوس بيكتشرز” للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان.

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وتظهر داليدا أمام الجمهور في مسلسل “سر” بإطلالة لم يعتاد عليها في السابق من ناحية الشكل، والمضمون أيضاً إذ تتمتع شخصيتها في العمل بجوانب حادة من الذكاء والأنوثة في معادلة تجعل منها امرأة خطرة جداً، في ما تضمره من أفكار وتنفذه من أفعال.

وأكّدت المنتجة نهلة زيدان أن “ما قبل سرّ ليس كما قبله” بالنسبة لداليدا خليل، مشددة على أن المسلسل يشّكل انعاطفة تمثيلية كبرى وإيجابية في مسيرتها، ويلقى على عاتقها مسؤولية أكبر.

ويضم العمل الدرامي إلى جانب خليل في البطولة، الفنّان السوري القدير بسّام كوسا، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، على رأسهم باسم مغنية ووسام حنّا وفادي إبراهيم وناتاشا شوفاني وجوي هاني، والفنانة السورية رواد عليو.

وتدور أحداث “سر” بخط تصاعدي دائم في قالب بوليسي ورومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض.