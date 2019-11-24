فايسبوك تعمل على ميزة طال انتظارها

مقالات مختارة: أكد موقع “تيك كرانش” المتخصص بالأخبار التقنية، أن “فايسبوك” تعمل على تطوير خاصية جديدة تشبه تلك المعروفة بـClose Friends، والمتاحة في تطبيق “إنستغرام”.

وبحسب “سكاي نيوز ارابيا” فقد ذكر الموقع، أن قيام “فايسبوك” بالعمل على تطوير هذه الميزة يرجع إلى تخوّف مستخدمي التطبيق من المنشورات التي يقومون بمشاركتها مع الأصدقاء، والذين يكونون أقارب أو زملاء في العمل، أو حتى مجرد أشخاص صنّفهم المستخدم كأصدقاء.

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لذا بات من المهم بالنسبة لمستخدمي “فايسبوك” توفر ميزة تصنيف الأصدقاء كــ”مقربين”، بحيث تتم مشاركة المنشورات “الخاصة” معهم فقط دون غيرهم من الأصدقاء الآخرين.

وكانت شركة “فايسبوك” قد ذكرت أن ما يقارب الـ95 في المئة من مستخدمي التطبيق لم يخصصوا قوائم ضمن شبكة معارفهم، لذا فقد عملت على أسلوب “التجميع التلقائي” الذي يجمع الأصدقاء بناء على علاقات المستخدمين مع بعضهم، وتشكيل قوائم فرعية مثل “أصدقاء المدرسة” و”زملاء في العمل”، إلا أن ذلك لم يفلح في إقناع المستخدمين بزيادة المشاركة.

وستحمل الخاصية الجديدة من “فايسبوك” اسم “المفضلون” أو Favorities، بحسب “تيك كرانش”، حيث سيستطيع المستخدمون تصنيف أصدقائهم، وتحديد أولئك الذين يريدون مشاركة بيانات أو صور معينة معهم فقط، سواء كان ذلك من خلال المنشورات أو عبر “الماسنجر”.

جدير بالذكر أن “فايسبوك” لا تزال تختبر الميزة والتي هي في مراحلها الأولى، ولم تقم بعد بتجربتها مع موظفي الشركة أو غيرهم من المستخدمين.