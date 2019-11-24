نحافة الأمير محمد بن سلمان تُفاجئ السعوديين بعد ظهوره بالجاكيت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتواصل الأصداء حول إطلالة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره منافسات "فورميلا أي" في منطقة الدرعية بالمملكة، الجمعة الماضية، حيث لم تقتصر ردود الفعل على الجاكيت الذي ارتداه بل أيضًا على نحافة الأمير مقارنة بوزنه سابقًا.

وتحت وسم "#محمد_بن_سلمان_نحفان"، تداول المئات من المغرّدين صور ولي العهد السعودي واقتصر تركيزهم فقط على نحافته، مشيرين إلى أن إطلالته خلال منافسات فورميلا أي كانت لافتة من جميع الجوانب، ومختلفة تمامًا عمّا اعتاد السعوديون الظهور عليه.

وكان الجاكيت الذي ارتداه الأمير محمد بن سلمان، من أكثر المواضيع رواجًا على موقع "تويتر" في السعودية خلال اليومين الماضيين؛ إذ عبر المغردون عن إعجابهم بأناقة ولي العهد، وحضوره هذه المناسبة بجاكيت رياضي، كما انشغل المغردون بسعر الجاكيت الذي يتراوح ما بين 800 و900 ريال سعودي، ليسلّطوا الضوء بعد ذلك على نحافته.

وأكد المغرّدون أنهم تفاجأوا من نحافة محمد بن سلمان، خاصة وأنه لم يتبين لهم في إطلالاته السابقة بمناسبات مختلفة أنه بدا عليه هذا الأمر، غير أن الأمر أثناء ظهوره في الفورميلا كان مغايرًا؛ إذ كان بجسم "رياضي" كما وصفوه.

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وفي رصد لتعليقات المغرّدين، فقد كتبت خلود الشهري:" الأمير محمد ماشاء الله ما تلاحظون نحفان مرة و صاير مز كل مرة يخطف الأنظار بس هاذي المرة بزيادة جسم نحيف ولبس انيق خطف قلوبنا وضيع عقولنا"، وكتب "الزين":" ما تلاحظون ان محمد بن سلمان نحفان حيل الله يحفظه ويديم امننا واماننا". وقالت شموخ:" ما شاء الله الامير محمد بن سلمان مره نحفان"، وعلقت سجود:" إطلالة رياضية بعد نحافته، فاجأنا بهذه النحافة رغم أنوا ما بين عليه في السابق".

وانطلقت في مدينة الدرعية، غربي العاصمة السعودية الرياض، الجولة الافتتاحية للدورة الثانية من بطولة "إيه بي بي فورمولا إي – الدرعية 2019" للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

وتعد النسخة الثانية من بطولة سباقات السيارات "فورمولا إي الدرعية 2019"، أول سباقات الموسم السادس من بطولة الجائزة الكبرى لـ "فورمولا إي"، وهي رياضة السيارات الكهربائية الرائدة في العالم، التي تُسهم بشكلٍ كبيرٍ في تطوير التقنيات الحديثة والطاقات المتجددة.